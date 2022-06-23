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Isparta’da kan donduran olayda gelişme! 2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp kaçan cani koca yakalandı

DHA
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Giriş: 23.06.2022 13:59
Isparta'da 27 yaşındaki iki aylık hamile Rabia Yılmaz eşi tarafından tabancayla vurularak katledildi. Kan donduran olay sonrası kaçan cani koca Ayhan Yılmaz polis ekiplerince yakalandı.
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