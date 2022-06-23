23 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Isparta’da kan donduran olayda gelişme! 2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp kaçan cani koca yakalandı
Isparta'da 27 yaşındaki iki aylık hamile Rabia Yılmaz eşi tarafından tabancayla vurularak katledildi. Kan donduran olay sonrası kaçan cani koca Ayhan Yılmaz polis ekiplerince yakalandı.