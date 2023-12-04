04 Aralık 2023, Pazartesi
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İSKİ’nin bitmeyen çalışması çileye döndü! 500 metrelik yolda 3 aydır çalışma var
İSKİ, İstanbul Şişli'de yol çalışması başlattı. Ancak 500 metrelik bir alanda başlatılan çalışma bir türlü bitirilemedi. Durum böyle olunca çalışma mahalleli için adeta çileye dönüştü. Üstelik mahallelinin iddiasına göre çalışma nedeniyle birçok iş yerinin deposunu da kanalizasyon suyu bastı.