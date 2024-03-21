İSKİ için suç duyurusu! Denize kanalizasyon suyu akması nedeniyle suç duyurusu yapıldı

Sarıyer ve Beylikdüzü'nde bulunan iki mahallede kanalizasyon suyu Marmara Denizi'ne akıyor Tüketici Konfederasyonu Üyeleri de İSKİ hakkında çevrenin kasten kirletildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan TÜKONFED Çevre Konseyi Başkanı avukat Zafer Murat Çetintaş, “Bunlar çok sağlıksız görüntüler. Uzun yıllardır devam eden kanalizasyon vakası. Boğaz’da buna benzer birçok yer var. Burada çocuk parkının hemen önünde kanalizasyon suyu denize veriliyor. Bu çok büyük bir yanlışlık. Burada çocukların sağlıksız koşullarda pis kokularla oyun oynaması kabul edilemez. Yaşlı insanlar burada dinlemek istediğinde pis kokuları teneffüs etmemesi gerekir. Anayasa’nın 56. maddesi ilgili kuruluşlar görevini yerine getirmezse vatandaşlara görev düştüğünü belirtir. Biz gidip İSKİ’yi suç duyurusunda bulunduk. İSKİ’nin bunu bir an evvel çözmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

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