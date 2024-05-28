28 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşitme engelli çocuk nehre düştü! Boğularak hayatını kaybetti
Olay, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kantar Köyü mevkisinde meydana geldi. Babası Süleyman Yılmaz’ın çalıştığı fıstık tarlasına giden işitme ve konuşma engelli Zekeriya Yılmaz, yüzmek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba, etrafta arama yaparken su üzerinde oğlu Zekeriya’yı hareketsiz gördü. Çevredekilerin yardımıyla Zekeriya’yı sudan çıkaran baba Süleyman Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zekeriya’nın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Zekeriya’nın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.