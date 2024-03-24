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İşçilerin bulunduğu konteynerde yangın! Arnavutköy'de çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

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Giriş: 24.03.2024 18:41
Güncelleme:24.03.2024 18:42
Arnavutköy’de bir inşaat alanındaki 2 katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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İşçilerin bulunduğu konteynerde yangın!
İşçilerin bulunduğu konteynerde yangın!
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