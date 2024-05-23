İş yerine satırlı, sopalı baskın anı saniye saniye kamerada

Konya’da bir kişi, eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından arkadaşının iş yerinde darp edildi, bıçaklandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayın yaşandığı iş yerinin sahibi, “Olayla hiç alakamız olmamasına rağmen sadece arkadaşım buraya sığındı, tek suçumuz bu” dedi.