21 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı! Bayrak yarıya indirildi
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet yetkilileri için, İran’ın Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Aralarında diğer ülkelerin büyükelçilerinin de bulunduğu birçok kişi taziye dileklerini iletmek üzere İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne geldi.