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İran büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı! Bayrak yarıya indirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 19:54
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet yetkilileri için, İran’ın Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Aralarında diğer ülkelerin büyükelçilerinin de bulunduğu birçok kişi taziye dileklerini iletmek üzere İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne geldi.
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İran büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı!
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