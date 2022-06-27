İnebolu’da sel sonrası deniz yüzeyi ağaçlarla kaplandı

Kastamonu’da yoğun yağışın vurduğu İnebolu ve Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanırken bölgede görevli ekiplerin çalışmalar sürüyor. Sel sonrası İnebolu’da ağaçlar, taşlar ve topraklar denize kadar ulaştı ve deniz yüzeyini kapladı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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