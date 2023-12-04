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İETT şoförüne 'yol vermedin' saldırısı!

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Giriş: 04.12.2023 10:57
Sarıyer'de yaya geçidinde vatandaşa yol vermeyen İETT otobüsü şoförü saldırıya uğradı. "Plajda yürür gibi yürümeyin" sözüyle iyice öfkelenen şahıslar, şoföre yumruklarla saldırarak burnunu kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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