İETT şoförüne ’yol vermedin’ saldırısı!

Sarıyer'de yaya geçidinde vatandaşa yol vermeyen İETT otobüsü şoförü saldırıya uğradı. "Plajda yürür gibi yürümeyin" sözüyle iyice öfkelenen şahıslar, şoföre yumruklarla saldırarak burnunu kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.