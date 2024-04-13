İETT otobüsünün motoru yandı: Dumanı fark eden şoför yolcuları tahliye etti

Eyüpsultan’da seyir halinde olan ve Alibeyköy yönüne doğru sefer yapan İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye etti. Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını söndürme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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