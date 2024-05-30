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İETT otobüsünde taciz iddiası! Lise öğrencisi tepki gösterdi o anlar görüntülendi

İHA
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Giriş: 30.05.2024 12:11
İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsündeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Evine gitmek isteyen lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini iddia ederken, yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beykoz'da evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Lise öğrencisi şüpheli şahıstan şikayetçi olurken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz gün Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, E. Y. İsimdeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a doğru gitmek için İETT otobüsüne bindi.

Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi.

Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri lise öğrencisi E.Y.'nin şikayetçi olması üzerine, tacizci K.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Otobüsteki o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İETT otobüsünde taciz iddiası
İETT otobüsünde taciz iddiası
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