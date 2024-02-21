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İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi

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Giriş: 21.02.2024 16:29
Güncelleme:21.02.2024 16:31
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünde yer verme tartışması sırasında tartıştığı kadının gözüne yumruk atan Muharrem B.'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
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