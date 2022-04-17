17 Nisan 2022, Pazar
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İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı. Minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., olay sornası, "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti." dedi.