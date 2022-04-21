21 Nisan 2022, Perşembe
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İETT otobüsü Beykoz'da kayalara çarparak durabildi! 5 yolcu yaralandı
İstanbul'daki bitmek bilmeyen İETT kazalarına bir yenisi de Beykoz'da eklendi. Yoldan çıkan otobüs, ağaçlık alanda bulunan kayalara çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.