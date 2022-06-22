İETT otobüsü Arnavutköy’de arızalandı vatandaşlar yolda kaldı

Arnavutköy’de İETT Otobüsü arızalandı yolcular yolda kaldı. Mağdur olan vatandaşlar yolu kapatarak diğer otobüslerin geçişine izin vermedi. Aynı dakikalarda ise söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs Zincirlikuyu’da arızalanarak yolda kaldı, onlarca kişi yolda kaldı.