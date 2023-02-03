İdlib şehitleri anısına...

Tek gayeleri vardı vatan savunması. Geriye bakmadılar. Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan iki ayrı saldırıda şehit düştüler. Şehadetlerinin 2. yılında işte o kahramanların, İdlib şehitlerinin hikayesi...

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