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İdlib şehitleri anısına...

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Giriş: 03.02.2023 08:18
Tek gayeleri vardı vatan savunması. Geriye bakmadılar. Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan iki ayrı saldırıda şehit düştüler. Şehadetlerinin 2. yılında işte o kahramanların, İdlib şehitlerinin hikayesi...
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İdlib şehitleri anısına...
İdlib şehitleri anısına...
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