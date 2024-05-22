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İcra memurunu silahla yaralayan avukat: "Kendisini cezalandırmak istedim"

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 16:39
Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum" dedi.
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