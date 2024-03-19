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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi

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Giriş: 19.03.2024 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-13 operasyonlarında elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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