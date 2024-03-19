İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-13 operasyonlarında elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.