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İçilen her sigara göbeği büyütüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 10:01
Sağlığa birçok zararı bulunan sigarayla ilgili yeni bir araştırmada, tütünün karın bölgesinin de yağlanmasına neden olduğu ortaya çıktı.
Sigaranın yeni zararı! Karın bölgesinde... SİGARANIN YENİ ZARARI! KARIN BÖLGESİNDE...

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