İBB'den bir garip doğaçlama dans daha! Bu sefer adres Kadıköy'deki Müze Gazhane

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor. Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan dans performansında dansçıların hareketleri sosyal medyada olay oldu. Daha önce Cemal Reşit Rey Salonu ve Şehir Hatları vapurunda yapılan gösteriler tepki çekmişti.