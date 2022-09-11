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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı

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Giriş: 11.09.2022 08:38
İstanbul Avcılar’da 99 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında can pazarı yaşanırken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Madrigal ve Can Ozan konserinde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam etti. İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen İmamoğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi.
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