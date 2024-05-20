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Husumetli iki grup arasında silahlı kavga! Etrafa mermiler saçıldı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 20:23
Başakşehir'de aralarında husumet bulunan 2 kişiyi sokakta yürürken gören şüpheliler, otomobillerini durdurarak indi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobilden inen bir kişi, sokakta karşılaştıkları iki kişiye kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
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