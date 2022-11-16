Huggy Wuggy isimli korkunç oyuncak için flaş karar! İki bakanlıktan görüşme sonrası toplatma kararı

Huggy Wuggy adındaki oyuncak son dönemde gündemde yer alırken uzmanlar ebeveynleri ince keskin dişleri ile bir korku oyunu karakterini andıran oyuncak konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ticaret Bakanlığı ile konu üzerine çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonrası oyuncuların "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı. Diğer yandan yapılan toplantıda ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.