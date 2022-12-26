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Hırsızlara kepçe operasyonu! Kamu görevlisi kılığında hırsızlık

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 11:04
Bitlis'te toprak altındaki kabloları ve elektrik trafosu malzemelerini çalan 18 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Kendilerine iş makineleriyle "görevli süsü" veren şüpheliler Emniyet’in "Drone kamerasıyla" saniye saniye takip edildi. Operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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