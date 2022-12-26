26 Aralık 2022, Pazartesi
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Hırsızlara kepçe operasyonu! Kamu görevlisi kılığında hırsızlık
Bitlis'te toprak altındaki kabloları ve elektrik trafosu malzemelerini çalan 18 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Kendilerine iş makineleriyle "görevli süsü" veren şüpheliler Emniyet’in "Drone kamerasıyla" saniye saniye takip edildi. Operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.