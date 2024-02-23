Heyelan Günebakan köyünü ikiye böldü

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonrası, 40 ev tedbir amacıyla boşaltılmıştı. 900 nüfuslu köy tamamen boşaltılacak mı? Bölgede heyelan riski sürüyor mu? Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN