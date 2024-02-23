23 Şubat 2024, Cuma
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Heyelan Günebakan köyünü ikiye böldü
Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonrası, 40 ev tedbir amacıyla boşaltılmıştı. 900 nüfuslu köy tamamen boşaltılacak mı? Bölgede heyelan riski sürüyor mu? Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.