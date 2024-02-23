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Heyelan Günebakan köyünü ikiye böldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 11:47
Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonrası, 40 ev tedbir amacıyla boşaltılmıştı. 900 nüfuslu köy tamamen boşaltılacak mı? Bölgede heyelan riski sürüyor mu? Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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