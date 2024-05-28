Hesap ödemek istemedi iş yerine kurşun yağdırdı! O anlar kameralara yansıdı

Zeytinburnu'nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rast gele ateş ederek kaçtı. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken saldırganın kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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