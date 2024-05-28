28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hesap ödemek istemedi iş yerine kurşun yağdırdı! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 20:38
Zeytinburnu'nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rast gele ateş ederek kaçtı. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken saldırganın kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ani bastıran dolu ve yağmur tarım arazilerini vurdu!
Ani bastıran dolu ve yağmur tarım arazilerini vurdu!
Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
Hesap ödemek istemedi iş yerine kurşun yağdırdı!
Hesap ödemek istemedi iş yerine kurşun yağdırdı!
Pendik’te korkunç cinayet : 1 gözaltı!
Pendik'te korkunç cinayet : 1 gözaltı!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim, neden kaçırdı?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim, neden kaçırdı?
Deniz Akkaya’dan kızı hakkında şoke eden sözler
Deniz Akkaya'dan kızı hakkında şoke eden sözler
Döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi yaraladı
Döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi yaraladı
Burak Tatlıdede’yi öldüren zanlı Bursa’da yakalandı
Burak Tatlıdede'yi öldüren zanlı Bursa'da yakalandı
Düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı
Düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı
Gaziantep’te yangın paniği
Gaziantep'te yangın paniği
7 çocuğum aç demişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
"7 çocuğum aç" demişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Yola inen domuzları ekmekle besledi
Yola inen domuzları ekmekle besledi
Daha Fazla Video Göster