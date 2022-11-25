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Hem hayallerini hem paralarını çalıyorlar

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Giriş: 25.11.2022 14:45
Dizi sektörünün yaygınlaşması ile birlikte sözde ajanslar, insanların hayallerini ve paralarını çalıyor. "Kayıt ücreti" adı altında para alıp ortadan kayboluyorlar.
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Hem hayallerini hem paralarını çalıyorlar
Hem hayallerini hem paralarını çalıyorlar
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