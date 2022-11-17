17 Kasım 2022, Perşembe
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Hedef 10 yılda 100 milyon turist
Turizmde yaz sezonu geride kaldı. Peki geride bıraktığımız sezon nasıl geçti? Yeni sezondan beklentiler ne yönde? A Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu detayları aktardı.