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Hedef 10 yılda 100 milyon turist

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2022 16:19
Turizmde yaz sezonu geride kaldı. Peki geride bıraktığımız sezon nasıl geçti? Yeni sezondan beklentiler ne yönde? A Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu detayları aktardı.
Hedef 10 yılda 100 milyon turist
Hedef 10 yılda 100 milyon turist
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