03 Aralık 2023, Pazar
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Hayatta her şey insanlar için! Başkan Erdoğan engellilerle el ele: Sevgi ile aşılan engeller
Bugün Dünya Engelliler Günü... Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi engelli durumda. İhmal edilen ve görmezden gelinen engellilerin sosyal yaşamdaki ihtiyaçları karşılandı, 'özürlü' ifadesi literatürden kaldırıldı. Özetle engelliler hizmet ve güvenceye kavuştu, yeni projelerle topluma kazandırıldı. Onlarla gönül köprüleri kuruldu. O köprüleri kuran ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte o anları anlatan haberimiz…