18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2022 13:01
Yüce Allah'ın kelamı "Kur'an-ı Kerim" tüm insanlığa seslenen evrensel bir mesaj. Alemlerin Rabbi, kullarını Kur'an-ı Kerim ile Sırat-ı Müstakim'e yani "Doğru yola" davet ediyor, ayetleri ile kullarının yapması ve kaçınması gerekenleri bildiriyor. İşte "Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim"le ilgili hazırladığımız haberimiz...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim
Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
2002 yılında neler oldu?
2002 yılında neler oldu?
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Pazarda silahlı kavga!
Pazarda silahlı kavga!
Ölüme yolculuk kamerada
Ölüme yolculuk kamerada
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Kulaklıkta büyük tehlike
Kulaklıkta büyük tehlike
Yaşı 12’ye düştü! Tehlikeye yol açıyor
Yaşı 12'ye düştü! Tehlikeye yol açıyor
Daha Fazla Video Göster