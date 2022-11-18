Yüce Allah'ın kelamı "Kur'an-ı Kerim" tüm insanlığa seslenen evrensel bir mesaj. Alemlerin Rabbi, kullarını Kur'an-ı Kerim ile Sırat-ı Müstakim'e yani "Doğru yola" davet ediyor, ayetleri ile kullarının yapması ve kaçınması gerekenleri bildiriyor. İşte "Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim"le ilgili hazırladığımız haberimiz...

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