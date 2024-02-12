12 Şubat 2024, Pazartesi
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Havası en kirli 20 bölge belli oldu
Hava kalite izleme istasyonlarının verilerini analiz eden greenpeace akdeniz, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi belirledi. İstanbul'da ilçeler arasında ise Kadıköy açıklandı. Peki Kadıköy'de hava kirliliği neden yüksek?