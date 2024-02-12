Havası en kirli 20 bölge belli oldu

Hava kalite izleme istasyonlarının verilerini analiz eden greenpeace akdeniz, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi belirledi. İstanbul'da ilçeler arasında ise Kadıköy açıklandı. Peki Kadıköy'de hava kirliliği neden yüksek?