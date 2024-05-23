Hastane balkonundan çimlerin üzerine düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Olay, Antalya'nın Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN