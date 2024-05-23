23 Mayıs 2024, Perşembe
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Hastane balkonundan çimlerin üzerine düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Olay, Antalya'nın Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.