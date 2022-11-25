Hasta yakını sağlık çalışanına şiddet uyguladı! Önce saldırdı sonra ısırdı

İzmir'de bir hasta yakını, tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı. Öfkeli kadın sağlık çalışanına yumruklar savurdu daha sonra da ısırdı. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN