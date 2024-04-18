Hakkari Derecik'te ilk kez sığır balıkçılı kuşu görüldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, ilk kez sığır balıkçılı kuşu görüldü. Derecik ilçesinde, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla, daha çok Fırat ve Dicle nehirleri kıyısında yaşayan sığır balıkçılı kuş türü Koryürek mezrasında görüldü.

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