Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarı | Bugün 2 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli'nde kuvvetli fırtına devam edecek. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...