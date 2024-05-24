24 Mayıs 2024, Cuma
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Hafta sonu için İstanbul’da tatil rotaları! İşte yeşil ve mavinin her tonuyla Şile
İstanbul'a yakın konumda bulunuyor olması sebebiyle dikkat çeken Şile, her mevsim hafta sonu gezilerinin en sevilen konumlarından biri olmayı başarıyor. Eğer siz de hafta sonu gezileriniz için Şile'yi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız önce haberimizi izleyin...