Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış

Adana'da polisin durdurduğu otobüsteki yolculardan güzellik uzmanı olduklarını söyleyen R.O. ve S.H.’nin el çantalarında 1 kilo 56 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.