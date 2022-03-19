19 Mart 2022, Cumartesi
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Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış
Adana'da polisin durdurduğu otobüsteki yolculardan güzellik uzmanı olduklarını söyleyen R.O. ve S.H.’nin el çantalarında 1 kilo 56 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.