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Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış

DHA
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Giriş: 19.03.2022 12:15
Adana'da polisin durdurduğu otobüsteki yolculardan güzellik uzmanı olduklarını söyleyen R.O. ve S.H.’nin el çantalarında 1 kilo 56 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.
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