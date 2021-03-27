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Güzellik merkezinde yüzü yandı! Genç kadının hayatı kabusa döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2021 14:02
Güncelleme:27.03.2021 14:10
Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki Aysun Berber, yüzündeki lekeden kurtulmak için güzellik merkezine gitti. Ancak yapılan işlem sırasında yüzü yanan genç kadın, klinikten şikayetçi oldu.

Güzellik merkezindeki işlem nedeniyle yüzünde yanma oldu. Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki Aysun Berber, yüzündeki lekelerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti.

Merkezde işlem yapıldığı sırada genç kadının yüzü yandı. İki çocuk annesi kadının hayatı kabusa döndü. Aysun Berber, güzellik merkezi sahibinden ve işlemi yapanlardan hakkında davacı oldu.

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Güzellik merkezinde yüzü yandı!
Güzellik merkezinde yüzü yandı!
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