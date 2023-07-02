Güneydoğu’da sıcaklık 50 dereceyi buldu! Serinleme yöntemleri tehlike saçıyor

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı yer yer 50 dereceyi buldu. Hal böyle olunca da bölge halkı serinlemek için alternatif yollara yöneldi ancak bunlardan bazıları tehlikeli. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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