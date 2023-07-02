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Güneydoğu’da sıcaklık 50 dereceyi buldu! Serinleme yöntemleri tehlike saçıyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 15:00
Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı yer yer 50 dereceyi buldu. Hal böyle olunca da bölge halkı serinlemek için alternatif yollara yöneldi ancak bunlardan bazıları tehlikeli. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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