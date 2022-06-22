22 Haziran 2022, Çarşamba
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Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü! Mantar toplamaya giderken buldular
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen İHA’yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.