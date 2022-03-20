20 Mart 2022, Pazar
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Gümüşhane'de ayının balık avladığı anlar kamerada!
Gümüşhane'de belgeselleri aratmayan görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ayının balık avladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. O anları kaydeden Hüseyin Taşkın "Ayıların balıkları avladığı anları biz sadece belgesellerde izliyorduk. Alaska'da görüyorduk." dedi.