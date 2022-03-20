Gümüşhane'de ayının balık avladığı anlar kamerada!

Gümüşhane'de belgeselleri aratmayan görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ayının balık avladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. O anları kaydeden Hüseyin Taşkın "Ayıların balıkları avladığı anları biz sadece belgesellerde izliyorduk. Alaska'da görüyorduk." dedi.