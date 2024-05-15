15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Gümrük Muhafaza ekipleri 646 milyonluk kaçakçılığa engel oldu
Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin’de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 632 milyon Türk lirası olan kaçak ticari eşya, Niğde’de gerçekleştirilen operasyonda ise 14 milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.