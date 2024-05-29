‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! Başkan yardımcısı ve patron firarda
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik açılan davanın görüleceği mahkemenin, henüz duruşma yapılmadan 8 tutuklu sanığı 8 Mayıs'ta tahliye ettiği ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 8 sanık hakkında tahliye kararı veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:12Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:12