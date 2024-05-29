‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! Başkan yardımcısı ve patron firarda

Savcılık bu kez tahliye kararına itirazı bir üst mahkemeye taşıdı. Bir üst mahkeme olan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise tahliye edilen tüm sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttığı ancak şüphelilerin henüz yakalanamadığı öğrenildi.