29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Köpekler bu kez maymuna saldırdı: Ağaca çıkarak kurtuldu çaresizce bekledi
Başıboş köpeklerin hedefi bu kez maymun oldu. Antalya’nın Aksu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan maymun ağaca çıkarak kurtulabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen tarafından çaresizce bekleyen maymun kurtarıldı. Konuya ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yapılan açıklamada maymunun gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildiği ifade edildi.