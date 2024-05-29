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Kütahya'da mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 09:04
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.
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