Evin bahçesine böyle uçtu

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki hafif ticari araç freni boşalarak geri geri gidip, 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu. Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında aracın geri geldiğini gören bir sürücü ise aracıyla hızla geriye doğru kaçarak, olabilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu.

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