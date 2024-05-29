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Kocaeli'de "pes" dedirten olay! Okul basan veli öğretmeni darp etti

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.05.2024 08:58
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ders sırasında sınıfa girip kızı ile kavga eden öğrenciyi soran bir veli, olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeninin üzerine yürüdü. Diğer öğretmenler araya girerken, yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
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