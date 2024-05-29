Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
Sarımsak ve bal ikilisinin sağlık üzerindeki değeri, uzun süredir bilinmektedir. Sarımsak doğal bir antibiyotik özelliği taşırken, bal da virüslere karşı savunma mekanizmalarını güçlendirir. İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı kitaplarında, sarımsağın pişirilmemesi ya da balla karıştırılarak tüketilmesi konusundaki tavsiyeleri dikkat çekmektedir. İşte 7'den 70'e herkese şifa olacak reçete...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
08:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:23
İbn-i Sina, döneminin önde gelen tıp bilginlerinden biri olarak, günümüzde en değerli besin ve sebze olarak kabul edilen sarımsak ve balın birleşimini ilaçlarında sıkça kullanmıştır. Onun öğretileri ve uygulamalarıyla, sarımsak-bal ikilisinin sağlık üzerindeki etkileri ve kullanımı geniş bir yelpazede yaygınlaşmıştır. İbn-i Sina'nın tavsiyeleri arasında sarımsağın pişirilmemesi ya da bal ile karıştırılması öne çıkmaktadır. Bu önerilerin nedenleri, detaylı bir şekilde incelenerek açıklanmıştır. İşte, İbn-i Sina'nın sarımsak reçetesi, dönemin hükümdarlarından çocuklarına kadar herkesin sağlığına şifa dağıtmıştır.
İbn-i Sina'nın Tıbbi Mirası: Sarımsak ve Balın Gücü
İbn-i Sina'nın tıbbi mirası, günümüzde bile önemli bir referans kaynağıdır. El-Kanun Fi't Tıbb kitabında sarımsağın güçlü etkilerini vurgulayan İbn-i Sina, döneminin birçok hükümdarı ve sultanı için reçeteler hazırlamıştır. Modern tıp için öncü olan İbn-i Sina, sebzeler, bitkiler, meyveler ve diğer besinlerin sağlık üzerindeki etkilerini dikkatlice incelemiş ve bu bilgileri kayıt altına almıştır.
Sarımsak ve Balın Boğaz Sağlığına Etkileri
Sarımsak ve balın karışımının boğaz sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Sarımsak, antioksidan ve antimikrobiyal özellikler taşırken, bal da benzer şekilde antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve boğazdaki tahrişleri hafifletebilir.
Pişmiş sarımsağın diş ağrılarını geçirdiği ve sarımsakla yapılan gargaranın üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı doğal bir destek sağladığı bilinmektedir.
İbn-i Sina'nın Sarımsak Önerileri
İbn-i Sina'nın önerileri arasında sarımsağın çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Örneğin, sarımsak yabani naneyle pişirilip içildiğinde ve cilde sürüldüğünde bitleri öldürebilir. Ayrıca, dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgam sökücü etki gösterebilir.