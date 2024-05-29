Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi!

İbn-i Sina, döneminin önde gelen tıp bilginlerinden biri olarak, günümüzde en değerli besin ve sebze olarak kabul edilen sarımsak ve balın birleşimini ilaçlarında sıkça kullanmıştır. Onun öğretileri ve uygulamalarıyla, sarımsak-bal ikilisinin sağlık üzerindeki etkileri ve kullanımı geniş bir yelpazede yaygınlaşmıştır. İbn-i Sina'nın tavsiyeleri arasında sarımsağın pişirilmemesi ya da bal ile karıştırılması öne çıkmaktadır. Bu önerilerin nedenleri, detaylı bir şekilde incelenerek açıklanmıştır. İşte, İbn-i Sina'nın sarımsak reçetesi, dönemin hükümdarlarından çocuklarına kadar herkesin sağlığına şifa dağıtmıştır.