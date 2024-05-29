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WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

WhatsApp, son aylarda yaptığı tasarım değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Android ve iOS platformlarında kapsamlı bir arayüz değişikliğine giden uygulama, şimdi de sohbetlere yönelik yeni bir özellik sunuyor. Rapora göre WhatsApp, kullanıcılara sohbetlerin tema ve renklerini özelleştirme seçeneği getiriyor. İşte yeni özelliğe ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:52
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WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

WhatsApp, son aylarda tasarım değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uygulama, Android ve iOS platformlarında kapsamlı bir arayüz güncellemesi yaptıktan sonra şimdi de sohbet baloncuklarının renklerini özelleştirmeye izin verecek. İşte yepyeni arayüzü ile tüm alışkanlıklarınızı değiştirecek güncelleme...

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WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

Sohbet Baloncuklarının Renk Seçimi

WhatsApp Beta kullanıcılarına yönelik olarak sunulan yeni özellik, sohbetlerin daha kişiselleştirilmiş ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. iOS platformunda WhatsApp Beta'ya kayıtlı olan kullanıcılar, mesaj baloncukları için duvar kağıdı ve renk seçme seçeneğini deneyimleyebiliyorlar.

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WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

Kullanıcı Tercihlerine Göre Ayarlamalar

Sızan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar beş farklı renk arasından seçim yapabilecek ve istedikleri duvar kağıdını tüm sohbetler için varsayılan arka plan olarak belirleyebilecekler. Ancak, belirtilmelidir ki seçilen tema yalnızca kullanıcı tarafından görülecek; diğer katılımcılar WhatsApp'ın standart yeşil temasını görmeye devam edecekler.

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WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

Uygulama Geliştirme Süreci

WhatsApp, uygulama arayüzünü daha esnek hale getirme yolunda çabalarını sürdürüyor. Ancak, tema özelleştirme aracının hala geliştirme aşamasında olduğunu ve beta kullanıcıları arasında test edilmekte olduğunu belirtmek gerekir.

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WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

Diğer Özellikler Üzerinde Çalışma

Tema seçeneklerinin yanı sıra WhatsApp, profil fotoğrafları, sohbetler ve durumlar için yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Örneğin, kullanıcıların sadece metin açıklamalarıyla özel profil resimleri oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik geliştiriliyor.