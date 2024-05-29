WhatsApp’ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak

Kullanıcı Tercihlerine Göre Ayarlamalar

Sızan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar beş farklı renk arasından seçim yapabilecek ve istedikleri duvar kağıdını tüm sohbetler için varsayılan arka plan olarak belirleyebilecekler. Ancak, belirtilmelidir ki seçilen tema yalnızca kullanıcı tarafından görülecek; diğer katılımcılar WhatsApp'ın standart yeşil temasını görmeye devam edecekler.