29 Mayıs 2024, Çarşamba
WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
WhatsApp, son aylarda yaptığı tasarım değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Android ve iOS platformlarında kapsamlı bir arayüz değişikliğine giden uygulama, şimdi de sohbetlere yönelik yeni bir özellik sunuyor. Rapora göre WhatsApp, kullanıcılara sohbetlerin tema ve renklerini özelleştirme seçeneği getiriyor. İşte yeni özelliğe ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:52
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