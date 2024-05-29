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Deniz Akkaya'dan şoke eden itiraf: Psikolojik sorunları var! Kızı koruma altına alınmıştı! Sessizliğini bozdu

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu. Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı problemleri kamuoyuyla paylaşarak şaşkınlık yarattı. Kızının polislerin müdahalesiyle kurtarıldığını dile getiren Akkaya'nın açıklamaları sonrası bakanlığın Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sıcak tutan Akkaya, yeni bir itirafta bulundu. Öz babasının kendisine dava açtığını belirten Akkaya, babasının psikolojik sorunları olduğunu dile getirdi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:40
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Magazin dünyasında Deniz Akkaya’ya tepki büyüyor! Kızı koruma altına alınmıştı! Açıklaması pes dedirtti

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Magazin dünyasında Deniz Akkaya’ya tepki büyüyor! Kızı koruma altına alınmıştı! Açıklaması pes dedirtti

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

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Magazin dünyasında Deniz Akkaya’ya tepki büyüyor! Kızı koruma altına alınmıştı! Açıklaması pes dedirtti

"ALLAH TÜM ANNELERE SABIR VERSİN"

"Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

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Magazin dünyasında Deniz Akkaya’ya tepki büyüyor! Kızı koruma altına alınmıştı! Açıklaması pes dedirtti

"1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ"

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

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Magazin dünyasında Deniz Akkaya’ya tepki büyüyor! Kızı koruma altına alınmıştı! Açıklaması pes dedirtti

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.

Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.