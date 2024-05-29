Deniz Akkaya'dan şoke eden itiraf: Psikolojik sorunları var! Kızı koruma altına alınmıştı! Sessizliğini bozdu

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu. Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı problemleri kamuoyuyla paylaşarak şaşkınlık yarattı. Kızının polislerin müdahalesiyle kurtarıldığını dile getiren Akkaya'nın açıklamaları sonrası bakanlığın Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sıcak tutan Akkaya, yeni bir itirafta bulundu. Öz babasının kendisine dava açtığını belirten Akkaya, babasının psikolojik sorunları olduğunu dile getirdi. İşte haberin detayları...